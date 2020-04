Aus für die "Wiesn": München soll nicht Ischgl werden

(c) imago images/Lindenthaler (via www.imago-images.de)

Berlin. Der Mann rechts schlägt im September das erste Fass an. Dem Mann links gehört der erste Schluck Bier aus dem Maßkrug. So will es der Brauch. Doch an diesem Dienstagvormittag haben Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD, rechts) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU, links) Trauermienen aufgesetzt. Der eine wird im Herbst nicht anzapfen, der andere nicht vorkosten. Denn die beiden Politiker verkünden, was ohnehin jeder geahnt hat, dass nämlich das „bedeutendste“ Volksfest der Welt abgesagt ist. Vor allem Söder trägt dick auf: „Es tut uns weh, es ist unglaublich schade“, sagt er über die Absage des Oktoberfests, aber das Risiko sei „schlicht und ergreifend zu hoch“.