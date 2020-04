Tibor Foco und der Mordfall, der nie zur Ruhe kommt

Der frühere Motorradrennfahrer und Bordellbetreiber Tibor Foco ist seit 25 Jahren auf der Flucht. Der heute 64-Jährige soll 1986 in Linz eine Frau erschossen haben. Foco ist einer der „most wanted“ Flüchtigen Europas.

Es war damals kein Virus, das den Mann zwang, aus größerer Distanz Jus zu studieren. Vielmehr saß Tibor Foco Mitte der 1990er-Jahre im Gefängnis. Manchmal durfte er in Begleitung von Wachleuten eine Vorlesung an der Linzer Kepler-Uni besuchen. So auch am 27. April 1995. Also vor einem Vierteljahrhundert. Eine Vorlesung in Zivilprozessrecht hätte es werden sollen. Wurde es aber nicht. Foco, der Motorradrennfahrer, raste auf seiner von Fluchthelfern bereitgestellten schwarzen Kawasaki ZX 750 F Ninja in die Freiheit.