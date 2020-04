"Danis Welt": Kindergarten übers Internet

Mit dem Youtube-Kanal „Danis Welt“ hält die Wienerin Dani Varga Kontakt zu „ihren“ Kindern – und hat inzwischen auch andere Fans dazu gewonnen.

Zuerst gibt es einen Impuls. Da wird Papier gefaltet, aus einem Buch vorgelesen, werden die Stabheuschrecken aus dem Kindergarten begutachtet, unterhält man sich, wie in der ersten Folge, einfach über das Thema Corona: Was ist ein Virus überhaupt?



Danach greift Dani Varga zum Telefon und ruft Christian den Maler an, der dann für die Kinder etwas zeichnet – und sich mit Dani währenddessen mit einem fröhlichen Hang zum Absurden unterhält. Willkommen in „Danis Welt“, wie sie in den vergangenen knapp drei Wochen entstanden ist.