So übersehbar können zehn Meter Chromstahl sein

Wer kennt schon Österreichs Unabhängigkeitserklärung? Eine Erinnerung aus gegebenem Anlass.

Gut zehn Meter hoch, mutmaßlich tonnenschwer: Man möcht' gar nicht glauben, wie dennoch leicht zu übersehen so eine chromblitzende Stahlsäule sein kann. Weithin unbeachtet steht sie da, am Rand des Schweizergartens, unweit der Schnellbahnstation Quartier Belvedere. Und dass sie irgendetwas mit dem steinernen Textband zu tun hat, das 30 Meter weiter wie bestellt und nicht abgeholt in der Schweizergarten-Wiese liegt, wird sich selbst bei geschichtsbewusstestem Willen keinem der Parkpassanten erschließen können.