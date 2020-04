Wie Kurz und Netanjahu in der Coronakrise kooperieren

Israel orientiert sich an Österreich bei der schrittweisen Öffnung. Wien dient der neuen Koalition in Jerusalem als „mögliches Modell für eine Exit-Strategie“. Israel führt lila Gütesiegel bei Rückkehr in die Büros ein.

Zwei Kleinstaaten arbeiten im Kampf gegen Covid-19 besonders eng zusammen: Israel und Österreich. Zu Beginn der Coronakrise war es ein Telefonat mit Premier Benjamin Netanjahu, das Bundeskanzler Sebastian Kurz wachrüttelte. Umgekehrt orientiert sich nun Israel an den österreichischen Erfahrungen bei der Lockerung der Restriktionen.