Italien schöpft wieder Hoffnung

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie deuten die Zahlen auf einen konstanten Rückgang der Infektionen hin. Rom kündigt Öffnung ab Mai an – doch warnt zugleich vor zu großem Optimismus.

In Italien traut man sich wieder zu träumen: Von Sommer und Meer. Frischer Luft und Sonne. Und vielleicht einem Eis am Strand. Denn auch wenn in Medien zuletzt kuriose Vorstellungen dieser „Estate Italiana“ 2020 kursierten – von Schutzmasken-Pflicht beim Sonnenbad bis hin zu Plexiglas-Boxen am Strand –, herrscht wieder zaghafter Optimismus im am heftigsten vom Coronavirus getroffenen Land Europas. Denn Zahlen deuten nun wirklich auf eine positive Richtung hin.