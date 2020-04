Die Opposition treibt die Regierung vor sich her

Die Diskussion um die Öffnung der Freibäder erinnert an eine nasse Variante der Bundesgärten-Diskussion. SPÖ, FPÖ und Neos üben einen „Schulterschluss“.

Verfolgt man die innenpolitische Debatte der vergangenen Tage und die dazugehörige Analyse der professionellen Beobachter, lässt sich der Schluss ziehen: Die Situation ist ernst, aber österreichisch. Die Diskussion, ob die Freibäder geöffnet werden sollen, wird bereits zu einem Datum geführt, zu dem die Bäder sonst niemals geöffnet hatten. Die Vertreter der Stadt Wien betonen, dass die frei zugänglichen Bademöglichkeiten der alten neuen blau-braunen Donau auch solche bleiben sollen. Nur ob die Freibäder geöffnet werden, sei noch nicht klar. Das könnte eine neue nasse Variante der Bundesgärten-Diskussion werden, nur diesmal bräuchte das Rathaus nicht einmal mehr die Bundesregierung, um sie zu führen.

Unterdessen beweisen manche Kollegen subtilen Humor. So wurde über SPÖ, FPÖ und Neos am Dienstag berichtet: „Opposition kündigt Schulterschluss an“. Schulterschluss ist das Gemeinste was man einer Opposition vorwerfen kann. Konstatiert man ihr einen solchen mit der Regierung, gilt das als Selbstabdankung. Schreibt man über einen solchen aller Oppositionsparteien, hat das die Relevanz umfallender Reissäcke oder Fahrräder in China. (Wobei die nach den Erfahrungen der jüngsten Monate eventuell mehr Aufmerksamkeit erhalten werden.) Der politische Konsument stellt sich die verblüffte Frage: Wenn es um die Covid-Pandemie in Österreich geht, stehen sich SPÖ, FPÖ und Neos politisch wirklich näher als etwa Norbert Hofer und Sebastian Kurz oder Pamela Rendi-Wagner und Rudolf Anschober? Wohl eher nicht.

Konkret geht es um die gemeinsame Forderung nach einem Stufenplan zur schrittweisen Normalisierung des Schul- und Kindergartenbetriebs. Hier wurde ein „Ultimatum“ gestellt. Kurz und Co beugten sich dem „Ultimatum“ sofort und kündigten stufenweisen Schulbetrieb ab 15. Mai an. (Das wird übrigens (für einige wenige) der erste Schulanfang an einem Freitag.) Die Opposition treibt die Regierung jedenfalls nur so vor sich her. Wieso bemerkt das nur keiner?

