Zwei Drittel mehr Gewinn für Immofinanz

Ob der Immobilienkonzern nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr eine Dividende ausschütten wird, ist noch nicht entschieden.

Die auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Immofinanz AG hat den Nettogewinn 2019 um fast zwei Drittel gesteigert und bei der Cash-Generierungsgröße FFO 1 das selbst gesteckte Ziel übertroffen. Zur Dividende für 2019 soll erst mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen im August entschieden werden, erklärte das börsennotierte Unternehmen am Dienstagabend.

Der Nettogewinn kletterte um 62 Prozent auf 352,1 Millionen Euro. Beim FFO 1 wurden 137,4 Millionen Euro erreicht. 75 Prozent des FFO 1 sollen an die Aktionäre gezahlt werden, so die Immofinanz einer Aussendung. Jedoch werde man bis zur Dividendenentscheidung die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Geschäft laufend evaluieren. Derzeit seien die Auswirkungen der Pandemie wegen der dynamischen Entwicklung noch nicht voll abschätzbar. Die Hauptversammlung wurde wegen der Coronakrise bereits auf den 1. Oktober verschoben.

Das Bewertungsergebnis aus Bestandsimmobilien und Firmenwerten verbesserte sich bei der Immofinanz voriges Jahr stark von sechs auf 195,7 Millionen Euro. Primär ist das Folge der guten Marktentwicklung in Deutschland und Österreich.

Die Ergebnisanteile aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen gingen 2019 zurück, von 108,2 auf 78,4 Millionen Euro. Dabei handelt es sich laut Immofinanz im Wesentlichen um die s-Immo-Beteiligung. Aktuell hält die Immofinanz 29 Prozent an der s Immo, diese wiederum 12 Prozent an der Immofinanz. Dem Investor Ronny Pecik gehören (mit unterschiedlichen Partnern) 10,7 Prozent an der Immofinanz und 14,2 Prozent an der s Immo. Erst im März waren erneut Spekulationen über ein mögliches Zusammengehen der beiden Immo-Konzerne aufgeflammt, doch erklärte s-Immo-Chef Ernst Vejdovszky Anfang April, die diesbezüglichen Gespräche lägen wegen der Coronakrise auf Eis liegen. "Derzeit haben wir wirklich alle miteinander andere Dinge zu tun, als die Fusion zu beplaudern. Wir können uns nicht einmal treffen. Die Aktionärsstruktur bietet aber Optionen", so der s-Immo-Chef.

Vom Bestandsportfolio der Immofinanz in Höhe von rund 4,7 Milliarden Euro per 31. Dezember 2019 entfielen nach früheren Angaben rund 3,0 Milliarden Euro auf Büroimmobilien und rund 1,7 Milliarden Euro auf Einzelhandelsobjekte. Das gesamte Immo-Vermögen von rund 5,1 Milliarden Euro verteilt sich auf mehr als 210 Objekte. Der komplette Jahresbericht soll am Mittwoch anlässlich der Online-Bilanzpressekonferenz veröffentlicht werden.

