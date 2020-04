Das waren Ende 2019 die größten Immo-Transaktionen

Willhaben und IMMOunited haben das vierte Quartal 2019 ausgewertet. Der Blick ins Grundbuch zeigt unter anderem: Die teuerste Wohnung wurde um 6,2 Millionen Euro in Wien verkauft, das größte Grundstück wechselte im Burgenland den Eigentümer.

Gemeinsam mit dem Grundbuchexperten IMMOunited hat die die Immobilienplattform willhaben die Immobilien-Verbücherungen Österreichs analysiert und 15.000 realisierte Transakationen des vierten Quartals 2019 ausgewertet. Die Zahlen reichen von den meisten Transaktionen, über Top-Deals im Wohnbereich, den höchsten Transaktions-Summen, bis hin zu den größten Grundstücks-Verkäufen.

In absoluten Zahlen gab es die meisten Immobilien-Transaktionen in der Stadt Graz (802 Transaktionen), gefolgt von Wien-Donaustadt (455) und Innsbruck Land (339). Relativ zur Einwohnerzahl waren die meisten Immobilien Transaktionen in der niederösterreichische Stadt Krems zu verzeichnen, gefolgt vom sechsten Wiener Gemeindebezirk und Kitzbühel. Hingegen die wenigsten Transaktionen waren in Murau, in Amtstetten und in der Südoststeiermark zu verzeichnen.

Größtes Grundstück im Burgenland, teuerste Wohnung in Wien

Die Top-Grundstückdeals des Quartals finden sich im Burgenland (302.950 Quadratmeter in Schachendorf), in Niederösterreich (99.047 Quadratmeter in Enzersdorf an der Fische) und mit 71.133 Quadratmeter in Lebring in der Steiermark.

Die drei größten Transaktionen des Quartals gemessen am Kaufpreis gingen in Wien und in Niederösterreich über die Bühne:

Im neunten Wiener Gemeindebezirk (ein Bürogebäude um 79,3 Millionen Euro), in Amtstetten (ein Gebäude um 72,6 Millionen Euro) und um 59,4 Millionen Euro für ein Zinshaus in 1010 Wien.

Betrachtet man die Transaktionen im Bereich Wohnimmobilien, so war eine in Wien-Währung (eine Wohnung um 6,2 Millionen Euro) am teuersten. An zweiter Stelle steht, ebenfalls um 6,2 Millionen Euro, ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser in Tirol, gefolgt von einem Einfamilienhaus in Aurach bei Kitzbühel um 5,7 Millionen Euro.