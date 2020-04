Der Unmut praktisch aller Wirtschaftstreibenden ist groß. Warum? Von der Vorstellung, dass der Staat die Wirtschaft rettet, würde ich mich jedenfalls gern verabschieden.

"Koste es, was es wolle“, hieß es gleich zu Beginn, als die Regierung Mitte März massive coronabedingte Einschränkungen für Veranstaltungen, Geschäfte und Betriebe ankündigte und damit die Wirtschaft lahmlegte. Das war eine sehr entschlossene Umschreibung für „Alles wird gut“, der mit 38 Milliarden Euro auch eine beeindruckende Zahl folgte.



Es dauerte nicht lang, dann machten sich auch aufgelegte Wuchteln breit: „Toll, wie der Markt regelt“, „Am lautesten schreien die nach Staatshilfe, die sonst immer staatliche Eingriffe ablehnen“, „Mal sehen, wer jetzt aller die Hand aufhalten wird“, hieß es in Sozialen Netzwerken bei sattsam bekannten Accounts.



Lassen wir mal außer acht, dass nur sehr wenige Wirtschaftstreibende staatliche Eingriffe komplett ablehnen. Reden wir nicht darüber, dass eigentlich in jeder wirtschaftspolitischen Weltanschauung dem Staat einige Aufgaben zukommen. Und kümmern wir uns nicht darum, dass viele Wirtschaftstreibende einen sehr großen Beitrag zur Finanzierung dieser staatlichen Aufgaben leisten.



Springen wir in die Gegenwart, in der der Unmut praktisch aller Wirtschaftstreibenden groß ist. Warum?