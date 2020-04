"Können uns nicht vorstellen, dass ImPulsTanz stattfindet"

Es sei eine „emotional schwierig Zeit“, sagt ImPulsTanz-Intendant Karl Regensburger. An Vorstellungen internationaler Compagnien sei derzeit nicht zu denken.

Seit 1984 gibt es das ImPulsTanz-Festival. Es findet jedes Jahr in Wien statt und ist seither kontinuierlich gewachsen - zum größten Festival für zeitgenössischen Tanz in Europa. Festival-Mitbegründer und Intendant Karl Regensburger spricht im „Presse"-Interview über „unerfüllbare Bedingungen“ der Regierung ("Wir können nicht mit Maske tanzen"), die schwierige finanzielle Situation und seine Hoffnung, zumindest „einige Juwelen“ des zeitgenössischen Tanzes präsentieren zu können.



Wie geht mit ImPulsTanz in Zeiten der Corona-Pandemie weiter?