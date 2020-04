(c) imago images/Sven Simon (via www.imago-images.de)

Er war die deutsche Stimme von Denzel Washington und Jason Statham. Nun ist Leon Boden mit 61 Jahren gestorben.

Er lieh Hollywoodstars wie Denzel Washington seine Stimme: Der Schauspieler und Synchronsprecher Leon Boden ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Das bestätigten die Agenturen Stimmgerecht und Media-Paten am Mittwoch in Berlin unter Berufung auf sein persönliches Umfeld. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Boden synchronisierte US-Schauspieler Denzel Washington und Actionstar Jason Statham ("Fast & Furious"). Im Laufe seiner Karriere sprach er auch sporadisch andere US-Schauspieler - darunter Will Smith, Wesley Snipes, Ted Danson, Samuel L. Jackson, Laurence Fishburne, James Belushi und Idris Elba.

Boden spielte auch in mehreren Fernsehproduktionen mit. In der Sat.1-Serie "Die rote Meile" war er beispielsweise als "Candy Club"-Besitzer Johnny auf dem Hamburger Kiez zu sehen.

Zuletzt in "John Wick: Kapitel 3“ zu hören

Geboren wurde Boden in Kiel, seine Ausbildung machte er nach Angaben der Synchronagenturen am Mozarteum in Salzburg. Zuletzt war seine Stimme beispielsweise im Actionfilm "John Wick: Kapitel 3" mit Keanu Reeves zu hören - in der deutschen Fassung vertonte er den Schauspieler Lance Reddick, der den Concierge Charon spielte.

(APA/dpa)