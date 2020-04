Kreativ durch die Krise

Um einem - weiteren - neuen Trend in den sozialen Medien zu entsprechen, wird von vielen in den eigenen vier Wänden gerade ganz großes Kino gemacht.

Rezepte austauschen, zu diversen sportlichen Challenges aufrufen oder sich fürs Müllhinausbringen herausputzen: In den sozialen Medien lassen sich Nutzer gerade so einiges einfallen, um sich bei Laune zu halten und die Zeit in der Heimisolation gut zu überbrücken. Dass es dabei durchaus kreativ zugehen kann, zeigt etwa die Aktion "Home Couture", bei der Runway-Looks mit Haushaltsutensilien nachgestellt werden. Oder ein Aufruf des Getty Museums in Los Angeles, die Lieblingskunstwerke mit drei Dingen aus der Wohnung nachzustellen.

In eine ähnliche Richtung geht das Filmmuseum Frankfurt mit seiner „Filmstill Challenge“. Unter dem Motto „Zwischen Film und Quarantäne“ werden Filmliebhaber aufgerufen, Szenen aus Filmklassikern nachzustellen. „Die Kinos sind geschlossen, soziale Kontakte sind auf ein Minimum eingeschränkt und unser ganzes Leben spielt sich derzeit an einem einzigen Ort ab: in den eigenen vier Wänden. Damit auch hier große Filmmomente entstehen können, hat das DFF zur Filmstill Challenge aufgerufen“, heißt es in einer Aussendung.

In diesem Sinne wurden bereits zahlreiche Filmmomente wiederbelebt. Nutzer schlüpfen in die Rolle des Jokers aus „The Dark Knight“, der Amélie in ihrer fabelhaften Welt oder jene der Gelsomina aus Fellinis „La Strada“. Aber auch neue Filme wie der zuletzt mit einem Oscar für den besten Film ausgezeichnete „Parasite" werden als Vorbild herangezogen. Unter die Fotos wird der Hashtag #betweenfilmandquarantine gesetzt - als Inspiration diente auch hier der Account @tussenfilmenquarantaine.

Nicht Filme, aber Bücher werden bei einer Aktion des Verlags für moderne Kunst Wien herangezogen. Dabei fotografieren sich die Nutzer mit ihren Büchern.

(bsch)