Staatssekretärin Lunacek bei Radunfall verletzt

Die Grünen-Politikerin erlitt Prellungen. Ihrer Sprecherin zufolge werde sich Lunacek nun einige Tage schonen.

Die Staatssekretärin für Kultur, Ulrike Lunacek (Grüne), hat sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Wie ihre Pressesprecherin am Mittwoch bestätigte, erlitt die Kulturstaatssekretärin bei dem Unfall am Dienstag in Wien Prellungen und habe Kopfschmerzen. Zuerst hatte die „Kleine Zeitung“ darüber berichtet.

Lunacek sei - mit Helm - unglücklich gestürzt, es habe kein Fremdverschulden gegeben, teilte ihre Sprecherin mit. Die Staatssekretärin sei "eine geübte Radfahrerin seit Jahrzehnten, die auch demnächst wieder radfahren wird". Es gehe ihr "soweit gut, sie muss sich nur einige Tage etwas schonen".

(APA)