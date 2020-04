Neue Fledermäuse und (ihre) Viren

Gleich vier neue Arten von Rundblattnasen wurden entdeckt. Diese sind den Hufeisennasen nah verwandt, von denen Sars-CoV-2 kommt. Das bringt uns auf die Frage: Warum sind Fledermäuse solche Virenschleudern?

Die Fledermäuse, denen man jetzt so viel in die Schuhe schiebt“, schrieb Mathematiker Karl Sigmund unlängst an dieser Stelle – das war natürlich ein absichtliches Sprachspiel: Die Fledermäuse, von denen das Virus Sars-CoV-2 kommen soll, sind zwar an Vorder- und Hinterbeinen unbeschuht und unbeschlagen, heißen aber Hufeisennasen, weil ein Lappen an ihrer Nase – der wohl der Verstärkung der Laute dient, die durch diese ausgestoßen werden – die Form eines Hufeisens hat.