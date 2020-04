Eurobonds sind tot, die gemeinsame Haftung für Schulden aber nicht.

Am Donnerstag streiten sich die Regierungschefs der EU wieder um die Finanzierung der Folgen der Coronakrise. Und werden dabei hoffentlich die vor allem von Italien, Frankreich und Spanien so sehr gewünschten Eurobonds, jetzt „Coronabonds“ genannt, zu Grabe tragen. Auch wenn sich die rhetorische Kriegsführung um dieses Schuldentransferinstrument in letzter Zeit sehr verschärft hat.