Doris Felber ist Mehrheitseigentümerin der Großbäckerei Felber. In zwei Videos lockte die resoluten Unternehmerin und vierfache Mutter gerade Heimwerker in ihre Bäckereifilialen in den Baumärkten - und erntete dafür Spott und Lob.

In dieser Podcast-Folge erzählt sie Anna Wallner über ihre Aktion für "Sotschial Media", die leider nicht so viel gebracht hat, wie gehofft. Warum sie glaubt, dass sich die Branche in diesem Jahr nicht mehr erfängt und wieso es bei ihren durchaus kritischen vier Kindern fast „zu viel“ Interesse am familiären Bäckerbetrieb gibt. Und dann hat sie seufzend gelacht. Lachen kann die Frau Felber auch in der aktuellen Lage noch sehr gut…