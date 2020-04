SPÖ-Parlamentsklub spendet 65.000 Euro an Frauenberatung

Als „Erleichterung“ der Arbeit des „Netzwerks österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen“ ist die Spende gedacht. Gleichzeitig fordern die Sozialdemokraten nachhaltig öffentliche Mittel für die Einrichtungen.

Auch der SPÖ-Parlamentsklub beteiligt sich an den Spendenaktionen im Rahmen der Coronakrise. Die 65 Mandatare stellen dem "Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen" 65.000 Euro zur Verfügung.

Eine einmalige Spende könne Probleme natürlich nicht nachhaltig lösen, aber sie könne kurzfristig eine Erleichterung schaffen, erklärte dazu Klubchefin Pamela Rendi-Wagner: "In dieser schweren Zeit möchten wir dort unterstützen, wo es an vielem mangelt - das sind gerade auch Einrichtungen für Frauen in Not." Gleichzeitig verlangte die frühere Frauenministerin, dass Frauenberatungsstellen endlich nachhaltig mehr öffentliche Mittel erhalten müssten.

(APA)