Österreichs Gründer: Geldnot schon vor Corona

(c) imago images/ZUMA Wire (Donal Husni via www.imago-images.de)

Die heimische Start-up-Szene litt bereits im Vorjahr an mangelnder Finanzierung, so das Ergebnis einer aktuellen Studie.

Wie überlebt eine Branche, die per Definition von rapidem Wachstum lebt, in Zeiten des wirtschaftlichen Stillstands? Mit viel Cash, das entweder institutionelle oder private Investoren an die hoffnungsfrohen Unternehmen auszahlen. Doch darauf kann die heimische Start-up-Szene in der Coronakrise nicht bauen. Kredite sind schwer zu bekommen, staatliche Hilfen wie der Härtefallfonds decken meist nicht einmal den Minimalbetrieb – und auch bei den privaten Geldgebern sitzen die Euros nicht mehr so locker wie früher. Zumindest letzteres ist allerdings keine allzu neue Entwicklung, sagt Florian Kandler, Seriengründer und Initiatior des „Startup Reports“ für Österreich.

Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung habe sich die Geldnot der Gründer in Österreich schon im Vorjahr, also lange vor Ausbruch des Coronavirus, wieder verschlechtert, so das Ergebnis des jüngsten Berichts. Alle entscheidenden Zahlen seien nach unten gegangen: Das Investitionsvolumen in heimische Start-ups sank von 237,6 Millionen Euro in 2018 um 8,2 Prozent auf 218 Millionen Euro. Die Zahl der Finanzierungsrunden jenseits der 500.000-Euro-Marke sank ebenfalls um mehr als acht Prozent.

Besonders auffällig: Die internationalen Investoren ziehen sich zumindest von den kleineren Deals zurück. Während in den Vorjahren stets der Großteil aller Finanzierungsrunden in Österreich mit Geld aus dem Ausland gefüllt wurde, sank dieser Anteil im Vorjahr auf 30 Prozent. An sich sei das ein gutes Zeichen, sagt Kandler, weil es bedeute, dass Österreichs Gründer mehr privates Kapital aus Österreich anzapfen könnten.

Konzentration auf die großen Fische

Die internationalen Investoren waren zuletzt vorrangig bei großen Investitionsrunden für die Expansion bereits etablierter Start-ups mit an Bord. Die Deals mit einem Volumen von über fünf Millionen Euro stiegen 2019. Bei fast allen kam das Kapital aus dem Ausland.

Schlechte Zeiten also für die Branche, die seit 2008 über 2200 Jungunternehmen hervorgebracht hat und mittlerweile 17.500 Menschen in Österreich beschäftigt?

Nicht unbedingt, meint Florian Kandler. Natürlich wären aufgrund der Unsicherheit durch die Pandemie viele unerfahrene Investoren vorerst von der Bildfläche verschwunden. Damit sinkt natürlich auch die Chance, beim Verkauf kleiner Anteile gerade erst gegründeter Unternehmen schon einen absurd großen Schnitt zu machen, wie das zuletzt vor allem international mitunter der Fall war. Kapital an sich gebe es aber genug. Professionelle Geldgeber würden gerade jetzt zugreifen, so der Studienautor. Sie könnten sich gut daran erinnern, dass Krisen in der Geschichte immer die beste Zeit waren, um zu investieren.