Südostasien droht neuer Corona-Hotspot zu werden

Gräber für die Toten in Jakarta

Viele Länder haben zu spät und zu langsam reagiert, vor allem in Indonesien steigen die Infektionszahlen rasant. Aber es gibt auch Erfolge.

In Südostasien wächst die Angst vor verheerenden Folgen der Pandemie. In der Region mit der drittgrößten Bevölkerungsdichte der Welt breitet sich derzeit das Virus rasant aus. Zwar wurden bis Dienstag von der Weltgesundheitsbehörde nur 31.760 Fälle gemeldet – weit weniger als in vielen EU-Ländern. Die Dunkelziffer aber dürfte enorm sein: Viele Regierungen melden Infektionsraten kaum oder gar nicht. Zudem wird insgesamt wenig getestet, einige Staaten reagierten spät.