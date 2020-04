Europa steigt in Wettlauf um Corona-Impfstoff ein

Großbritannien beginnt mit Tests von Corona-Impfstoffen am Menschen. Die Forscher in Oxford sind zu „80 Prozent“ vom Erfolg überzeugt. Und auch Deutschland genehmigte erstmals eine klinische Studie mit 200 Freiwilligen.

Ausgerechnet in dem vom Coronavirus besonders hart gebeutelten Großbritannien könnte sich nun ein Hoffnungsschimmer abzeichnen. In der Universitätsstadt Oxford beginnen am Donnerstag erste Tests eines Impfstoffs an Menschen. Studienleiterin Professor Sarah Gilbert vom Jenner Institute in Oxford gab sich zuversichtlich: „Wir rechnen zu 80 Prozent mit einem Erfolg. Wir brauchen einen Impfstoff nicht nur für unser Land, sondern die Welt.“