Das Berliner Wunder zur Unzeit

Der Flughafen dürfte heuer eröffnen. Ohne Scherz. Die Corona-Epidemie hilft. Es gibt nur einen Haken.

Selbst das sogenannte „Monster“ ist gebändigt, das Ingenieuren über Jahre den nackten Angstschweiß auf die Stirn getrieben hat: Die „Entrauchungsanlage“ entraucht so einwandfrei, dass sie der TÜV abgesegnet hat. Im Jahr neun nach der Nicht-Eröffnung hat der Flughafen Berlin-Brandenburg BER also alle Genehmigungen beisammen, um eine Nutzungsfreigabe zu beantragen und alle Spötter Lügen zu strafen, die in diesem BER nur ein überdimensioniertes Mahnmal sehen, das darauf hinweist, dass der Staat nicht der bessere Unternehmer ist.

Nein, der BER ist (fast) startklar. Die Eröffnung im Oktober so „sicher wie nie“. In Vor-Corona-Zeiten hätte diese Nachricht die Titelblätter des Boulevards geschmückt. Die Nation hätte sich in großer Geste vor Flughafen-Chef Lütke Daldrup verbeugt. Doch ein pompöses Fest wird es vorerst nicht geben. Und zwar schon deshalb nicht, weil Berlin alle Großveranstaltung bis 24. Oktober abgesagt hat.