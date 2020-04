Was hat die AUA mit Tourismus zu tun?

Nein, Tourismus besteht in Österreich nicht aus Hoteliers, Gaststätten und Bauern, die Zimmer vermieten!

Dass eine nationale Fluglinie Teil der systemrelevanten Betriebe ist, ist unbestritten. Sowohl aus standortpolitischer Sicht, als auch für den Tourismus muss alles getan werden, dieses Unternehmen am Leben zu erhalten.



Bevor jedoch Gelder in noch ungeahnter Höhe fließen, sollten doch einige Punkte beachtet werden. Seitens des Eigentümers Lufthansa müssen Garantien gegeben werden zu Standort, Mitarbeitern und zum Streckennetz – ohne Langstrecke besteht die Gefahr, die AUA zu einem reinen Zubringer-Unternehmen für die Hubs in Frankfurt, München und Zürich zu schrumpfen. Alle Zusagen betreffend Arbeitsplätzen wären damit obsolet, da diese nicht mehr wirtschaftlich gerechtfertigt wären Seitens der Regierung sollte man erwarten können, dass auch die AUA sich an die Gesetze hält, und das mit sofortiger Wirkung, noch bevor es zu irgendeiner Zahlung kommt!