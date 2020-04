(c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Auch wenn wegen der Pandemie mehr mit Karte gezahlt wird – Österreich bleibt dem Bargeld treu.

In normalen Zeiten beziehen sich Lautsprecher-Durchsagen in Lebensmittelgeschäften auf Arbeitskollegen, die „bitte zur Kassa kommen“ sollen. Nicht so während der Coronapandemie. Kunden werden nicht nur aufgefordert, voneinander Abstand zu halten, sondern auch, ihre Einkäufe mit Karte zu bezahlen.