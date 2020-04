Zahl der Corona-Todesopfer in Italien überschreitet 25.000-Marke

Die Todesfälle im stark vom Virus getroffenen Italien werden weniger.

Während die italienische Regierung Vorschriften für die "Phase zwei" mit einer Auflockerung der strengen Ausgangssperre nach dem 3. Mai prüft, sinkt in Italien die Zahl der neuen Covid-19-Todesopfer. 437 Todesfälle wurden am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, am Dienstag waren es noch 534 gewesen. Die Gesamtzahl der Verstorbenen überschritt die 25.000-Marke und kletterte auf 25.085.

Die Zahl der aktuell Infizierten sank in 24 Stunden von 107.709 auf 107.699. 23.805 Covid-19-Kranke lagen in den italienischen Spitälern. Davon befanden sich 2.384 Patienten auf der Intensivstation, das sind 87 weniger als am Vortag. Die Zahl der Patienten in Heimisolation betrug 81.510 Personen, jene der Genesenen stieg auf 54.543 Menschen, teilte der italienische Zivilschutz mit.

144 Mediziner bisher gestorben

In der Lombardei, dem Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, stieg die Zahl der Todesopfer innerhalb von 24 Stunden um 161 auf 12.740. Am Vortag waren noch 203 Todesopfer gemeldet worden. Die Zahl der aktuell Infizierten lag in der gesamten norditalienischen Region bei 34.242. 9692 Personen befanden sich noch in den lombardischen Spitälern. 817 davon lagen auf der Intensivstation, 33 weniger als am Dienstag. Am stärksten betroffen ist zurzeit die Stadt Mailand.

Am Mittwoch starben zwei weitere Ärzte in Italien an Covid-19. Damit stieg die Zahl der gestorbenen Mediziner auf 144, wie die italienische Ärztekammer mitteilte. Außerdem kamen seit Beginn der Epidemie zwölf Apotheker und 34 Krankenpfleger ums Leben.

(APA)