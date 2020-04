Millionen am Rande des Abgrunds

Die Maßnahmen gegen Covid-19 führen zu Exportlimitierungen, unterbrechen die Versorgung und lassen Preise steigen: fatal für die Ärmsten der Armen.

Wien. Arif Husaein, Chefökonom des Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), greift zu drastischen Formulierungen, um die Lage zu beschreiben: „Da draußen stehen schon Millionen von Menschen ganz nahe am Abgrund. Sie können sich nur ernähren, wenn sie etwas verdienen. Die Quarantäneverordnungen wegen der Coronakrise sind für sie wie ein Hammerschlag. Noch so ein Schlag, und sie stürzen über den Rand.“



In einem neuen Bericht, zusammengestellt von 16 Organisationen, darunter WFP und EU, der diese Woche veröffentlicht wurde, heißt es, dass durch die Covid-19-Pandemie in diesem Jahr die Zahl der Hungernden in der Welt auf 265 Millionen Menschen anwachsen könnte; 2019 waren es noch 135 Mio. Menschen weltweit gewesen, die nicht ausreichend zu essen hatten.



Nachdem das Coronavirus im März rund um den Globus so richtig zur Entfaltung kam, hatten Panikkäufe der Konsumenten vorübergehend zu Engpässen bei einigen Lebensmitteln geführt. Regierungen und Handelsketten suchten zu beruhigen. Die Lager seien voll, die Versorgungslage sei gewährleistet, die Märkte seien stabil. Inzwischen scheint die Lage nicht mehr so problemfrei, und zu spüren bekommen das als erste die Ärmsten der Armen in den Entwicklungsländern. Mehrere Dinge sind in den vergangenen Wochen passiert: