Die Immobilienplattform findmyhome.at hat die besten Makler und Bauträger Österreichs prämiert.

Bereits zum achten Mal honoriert die österreichische Immobilienplattform FindMyhome.at besonders herausragende Leistungen ihrer Kunden mit dem Ziel, Transparenz und Qualität in der Immobilienbranche zu fördern. Mehr als 25.000 User haben ihre Stimme abgegeben. Aufgrund der Coronakrise wurden die Preisträger digital geehrt.

Die Sieger

Als bestbewertetes Unternehmen sicherte sich das Wiener Immobilienbüro Funk Immobilien Platz Eins in der Kategorie „Qualitätsmakler 2019“, dicht gefolgt von Spiegelfeld Immobilien und Hubner Immobilien.

Den Sieg in der Kategorie „Top Developer 2019“ holte sich wie in den beiden vergangenen Jahren Glorit Bausysteme, der zweite und dritte Platz ging an die Haring Group und Schönere Zukunft.

Als „Best Performer Makler 2019“ überzeugte Sitarz & Partner Immobilien als Best Performer Bauträger zum zweiten Mal SÜBA.