Bildungsminister Faßmann präzisiert Regelungen für Studierende

In einer neuen Verordnung präzisiert der Bildungsminister die neuen Regelungen für Online-Prüfungen, Toleranzsemester und Fristen.

In einer Verordnung präzisiert Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) nun Details zu Online-Prüfungen, Toleranzsemester und wichtigen Fristen. Die ÖH zeigt sich ob der neuen Kriterien „zwiegespalten“.

Am Donnerstag gab es für heimische Studierende Neuigkeiten aus dem Bildungsministerium: In einer Verordnung geht Minister Heinz Faßmann (ÖVP) nun auf Details der Regelungen zu Online-Prüfungen, Toleranzsemester und Fristen ein.

Vor allem in Bezug auf die Online-Prüfungen gibt es nun klare Richtlinien: Zunächst müsse die Identität des Prüflings vor Beginn der Prüfung festgestellt werden, um Schummeln zu vermeiden oder falls infolge technischer Probleme die Prüfung abgebrochen werden muss. Als Mindesterfordernis müssen Prüfer und Studierende zudem für eine „geeignete technische Infrastruktur“ sorgen. Die Prüfung selbst muss in einem Protokoll dokumentiert werden, in das der Prüfling elektronisch Einsicht nehmen kann. Davon ausgenommen sind jedoch Multiple-Choice-Tests.

Bei einem Schummelversuch muss die Prüfung abgebrochen werden, wobei der Prüfungsantritt auf die Gesamtzahl der Antritte angerechnet wird, also als negativer Antritt zählt. Technische Probleme führen ebenfalls zu einem Abbruch, allerdings wird der Antritt dann als solcher nicht gezählt.

Schulleistung für Bewerbungsverfahren irrelevant

Gestrichen wurde in der Verordnung die Möglichkeit der Hochschulen, auf die schulischen Leistungen der Bewerber zurückzugreifen. Neu für Studierende hinzugekommen ist die Option, sich von Lehrveranstaltungen bzw. Prüfungen wieder abzumelden, wenn es Probleme mit dem neuen Tele-Modus gibt.

Weitere Eckpunkte betreffen die lehrveranstaltungsfreie Zeit im Sommer, die bei Bedarf entfallen darf, die Änderung von Fristen und die Studieneingangs- und Orientierungsphase. In einer weiteren Verordnung festgehalten ist außerdem das für die Studienförderung relevante, bereits angekündigte „neutrale“ Semester: So wird das Sommersemester 2020 nicht als Grundlage der Anspruchsdauer, von Fristen zum Nachweis des Studienerfolgs oder der Einhaltung der Altersgrenze herangezogen.

Ein Entfall bzw. eine Rückzahlung der Studiengebühren für dieses Semester wird im Text allerdings nicht erwähnt. Auch deshalb zeigt sich die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) in einer Aussendung über die Verordnungen „zwiegespalten“, da sie „zu spät und zu wenig“ seien. Zwar stoßen die zusätzlichen Toleranzsemester, Fristverlängerungen und die transparenteren Kriterien für Online-Prüfungen auf Zustimmung. Das Ministerium aber habe für diese Verordnung, die die die ÖH ein „absolutes Minimum“ nennt, ein Monat gebraucht. Außerdem fehlten nicht nur der Erlass der Studiengebühren sondern auch eine generelle Erweiterung der Toleranzsemester.

