Wiener Wiesn heuer abgesagt

Wie schon das Münchner Oktoberfest findet aufgrund der Coronavirus-Pandemie auch die Wiener Wiesn heuer im Herbst nicht statt. Für den Altausseer Kirtag hofft man noch.

Nach der Absage des Münchner Oktoberfests hat nun auch der Wiener Ableger des Volksfests Konsequenzen gezogen: Die Wiener Wiesn kann heuer nicht stattfinden. Das teilte der Veranstalter am Donnerstag in einer Aussendung mit. Als Alternative wurde eine "virtuelle Wiesn" in Aussicht gestellt.

"Die Gesundheit und Sicherheit unserer 400.000 Gäste stehen für uns immer an erster Stelle. Als Veranstalter haben wir eine weitreichende Verantwortung und folgen deshalb den notwendigen Empfehlungen von Experten und der Bundesregierung. Wir sind gezwungen, rund 200 Einzel-Musik-Konzerte und 900 Stunden live Musikprogramm abzusagen", sagte Wiesn-Geschäftsführer Christian Feldhofer in der Stellungnahme. Die zehnte Ausgabe der Wiener Wiesn hätte vom 24. September bis 11. Oktober stattfinden sollen.

Als Ersatz will Feldhofer nun eine digitale Wiesn-Veranstaltung auf die Beine stellen - als "geselliges Fest für die ganze Familie", wie in der Aussendung zu lesen war. Dafür würden sich zahlreiche digitale Innovationen in Ausarbeitung befinden. Dazu werden Künstler-Auftritte live übertragen, weiters können Wiesn-Fans unter dem Hashtag #dahoam via Webcam mit Brauchtumsfans aus ganz Europa live in Verbindung treten", umriss Feldhofer das Konzept. Mit einer "WIESN #dahoam Box" inklusive Maß-Glas, Bier, und allerlei Kulinarischem könne man sich stattdessen die Wiesn ins Wohnzimmer holen.

Altausseer Kirtag in Planung

Im Salzkammergut hofft man hingegen weiterhin, dass der traditionellen Altausseer Kirtag stattfinden kann. Organisationschef Werner Fischer in den „Oberösterreichischen Nachrichten“: "Wenn das Gesetz es zulässt, machen wir das Kiritag-Bierzelt““, wie die Veranstaltung offiziell heißt. Schließlich gilt das Verbot von Großveranstaltungen bisher nur bis 31. August. Die 60. Jubiläum des Kirtags ist für 5. bis 7. September angesetzt. Mit rund 20.000 Besuchern jährlich ist das Fest einer der größten Kirtage Österreichs.

„Absolute Deadline ist der 14. August“, so Fischer. Bis dahin müsse man wissen, ob es eine Genehmigung gibt. Was aber heuer sicher ins Wasser fällt, ist der traditionelle, öffentliche Bierempfang zwei Wochen vor dem eigentlichen Kirtag. Auch zu diesem Anlass kommen normalerweise schon viele auswärtige Gäste

(red./APA)