Aus der Ausstellung Into the Night im Unteren Belvedere, die erste, die wieder eröffnen wird: Eduard Josef Wimmer-Wisgrill Entwurf für »Maskenspiele« (zwei Figurinen), 1907 Tusche, Deckfarbe und Bleistift auf Papier 20,2 × 24,6 cm

Belvedere und Albertina eröffnen Teile ihrer Häuser früher. In knapp einer Woche mussten sie, überrascht von der Politik, umplanen.

Belvedere-Direktorin Stella Rollig prescht voran: Mitte Mai wird sie die Sonderausstellung „Into the Night“ für zwei Wochen eröffnen. Dann läuft diese sowieso aus und kann wegen der Leihgaben nicht verlängert werden. „Mein Herzblut hängt daran, so viele wollten diese Ausstellung noch sehen“, so Rollig zur „Presse“. Ab 1. Juni wird dann das Belvedere 21 geöffnet. Ab 1. Juli das Obere Belvedere, wo derweil noch Klimatechnik und Barrierefreiheit verbessert werden.

„Als wir gemerkt haben, dass so eine Enttäuschung herrscht über eine fortgesetzte Schließung, haben wir sofort begonnen zu überlegen, wie wir umdisponieren können“, sagt die Belvedere-Direktorin. Warum nicht gleich? „Man muss sich noch einmal den Ablauf vor Augen führen. Vor knapp einer Woche noch dachten wir, eine frühere Öffnung als 1. Juli ist gar nicht möglich“, so Rollig.

Die Bundesmuseums-Direktoren erfuhren, wie man von mehreren Seiten hört, erst bei der Pressekonferenz von Kulturminsiter Werner Kogler und seiner Staatssekretärin Ulrike Lunacek von der prinzipiellen Möglichkeit, schon Mitte Mai zu eröffnen. Für viele ein Schock. Plötzlich schien es, als würden die Bundesmuseen nicht aufmachen wollen. In den vergangenen Tagen wurde also fieberhaft an Plänen, die auch wirtschaftlich möglich sind, gearbeitet.

Auch Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder möchte unbedingt die Albertina Modern, deren Eröffnung ja abgesagt werden musste mit Corona-Ausbruch, mit 1. Juni eröffnen.

Andere wie MAK-Direktor Christoph Thun-Hohenstein befürworten ebenso „klar eine frühere Öffnung“.

