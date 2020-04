Das Warten auf den Anpfiff

Wann laufen Europas Ligen wieder, wie gestaltet sich der Spielbetrieb? Deutschland nennt kein Datum für den Auftakt, auch England zögert, Italien zweifelt und Österreich ist uneinig – nur in Schweden läuft vorerst alles anders.

Wann starten Europas Fußball-Ligen wieder? Das ist die größte Frage inmitten dieser Pandemie, in der fast alle anderen Sparten ihre Saison abgebrochen haben oder an ihren Start wie die Formel 1 (5. Juli, Spielberg) doch noch glauben. Im Fußball herrscht aber weiterhin Uneinigkeit. Spielt die Politik mit, ist der Doppelpass mit Tests, Kosten, TV-Sendern und Behörden oder Gesundheitsexperten machbar? Selbst in der Frage, ob alles hinter verschlossenen Türen als reine TV-Show ablaufen muss, gibt es einen Ausreißer.