(c) MGO (Marin Goleminov)

Kurzarbeit oder kündigen? Kämpfen oder kapitulieren? Selten haben so viele Menschen so gravierende Entscheidungen fällen müssen. Selten sind die so schwergefallen.

In der Managementliteratur finden sich viele Gedanken zu Entscheidungen unter besonders schwierigen Umständen. Einige sind „nach-denkenswert“.