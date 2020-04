Felix Picher kennen manche als Friedrich Pendl, so nennt er sich auf Twitter. Im analogen Leben ist er Tankstellenpächter und er erzählt Anna Wallner in dieser Folge, welche Auswirkungen der ins Negative gefallene Ölpreis auf Tankstellenbetreiber und uns Kunden hat. Außerdem erzählt Hannes Loacker, Fondsmanger und Rohölexperte bei Raiffeisen Capital Management, wie es zu dem historischen Sinkflug des US-amerikanischen Ölpreises auf Minus 20 US-Dollar pro Barrell kam und was das für den Weltmarkt, aber auch uns Kunden bedeutet und welche Rolle die OPEC spielt, die Organisation Erdöl-exportierender Länder hat ja ihren Sitz in Wien. Eine Folge über den dramatischen gesunkenen Ölpreis. Schnitt und Produktion: Georg Gfrerer.