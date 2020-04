Wie das Virus Angela Merkel verändert

Auf den letzten Metern ihrer Kanzlerschaft muss Angela Merkel stärker auf die Macht des Worts setzen.

Berlin. Im Spätherbst ihrer Kanzlerschaft hatte sich Angela Merkel den öffentlichen Debatten noch stärker entzogen als davor. Die CDU war im Bann des Machtkampfs um ihr Erbe. Die Große Koalition schleppte sich eher lustlos dahin. Dann kam Corona. Merkel zögerte tagelang, bevor sie sich zum ersten Mal in ihrer Kanzlerschaft in einer außerordentlichen TV-Ansprache an die Deutschen wandte. Und seither taucht sie deutlich öfter auf den TV-Schirmen in den Wohnzimmern auf als in den 14 Regierungsjahren davor. Denn diese Krise ist anders. Auch für Merkel. Zum ersten Mal ist die Kanzlerin gar nicht als Erste zuständig. Infektionsschutz ist Ländersache, weshalb Merkels Rolle stellenweise eher der einer Bundespräsidentin ähnelt. Die mächtigste Frau der Welt bleibt nun zuallererst die Macht des Worts. Die ausweislich aller Umfragen populäre Kanzlerin muss also auch über den Umweg der Öffentlichkeit versuchen, die Politik in den Bundesländern zu beeinflussen. Und das tut Merkel in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag.