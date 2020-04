Brexit-Sonderwünsche

London will seinen Zugang zu den Datenbanken der Union nicht aufgeben.

London/Brüssel. Am heutigen Freitag wird Michel Barnier, der Brexit-Chefverhandler der EU, die Öffentlichkeit über den Verlauf der jüngsten Verhandlungsrunde mit London informieren – die wegen der Coronakrise virtuell abgehalten werden musste. Der Fortschritt in den Gesprächen über den künftigen Beziehungsstatus dürfte mäßig sein – was einerseits mit dem Virus als dominierendes Thema zu tun haben dürfte, andererseits aber mit der Position der Briten. Die Regierung in London scheint nämlich immer noch nicht begriffen zu haben, dass der Austritt aus der EU zugleich das Ende aller Vorteile der Unionsmitgliedschaft bedeutet.

Dieser Schluss lässt sich aus Unterlagen der deutschen Regierung ziehen, die dem „Guardian“ zugespielt wurden. Demnach fordert Großbritannien als EU-Outsider den Zugang zu allen sicherheitspolitisch systemrelevanten Datenbanken der Union. Es geht dabei um das Schengen-Informationssystem SIS II, in dem die Daten einreisender EU-Ausländer gespeichert werden, weiters die Flugpassagier-Datenbank PNR – sowie die zentrale Datenbank der EU-Polizeibehörde Europol. London begründet die Begehrlichkeit mit Terrorismusbekämpfung.

EU-Daten mit USA geteilt

Die Aussichten auf Erfolg sind gering: Dass die EU ihre Daten mit Drittstaaten teilt, ist in den Regelbüchern der Union nicht vorgesehen. Hinzu kommt der bisher laxe Umgang der Briten mit den EU-Daten. 2018 wurde bekannt, dass Großbritannien im großen Stil Daten aus dem Schengen-Informationssystem kopiert und unerlaubterweise an US-Geheimdienste weiterleitet.

Die Brexit-Übergangsperiode, in der Großbritannien alle Vorzüge der EU-Mitgliedschaft genießt, endet am 31. Dezember. Eine Verlängerung der Frist ist möglich – muss allerdings bis Ende Juni beantragt werden. Die britische Regierung lehnt eine Fristverlängerung ab. (ag./la)

