EU-Gipfel billigt 540 Mrd. Euro Rettungspaket

Auftakt zum Gezerre um Coronahilfe: Der Wiederaufbaufonds für Europas Wirtschaft droht zum Spielball der üblichen Begehrlichkeiten zu werden.

Brüssel. Der EU-Gipfel hat das den Euro-Finanzministern beschlossene Rettungspaket in Höhe von 540 Milliarden Euro im Kampf gegen die Coronakrise am Donnerstag gebilligt. Zugleich gaben die Staats- und Regierungschefs der EU-Kommission den Auftrag, den weiteren Finanzbedarf für den Wiederaufbau einzuschätzen. Die Kommission soll am 6. Mai einen Vorschlag auch für das EU-Budget machen, sagten Diplomaten.

Die Debatte zum sogenannten "Recovery Fund" sei hart zwischen der Forderung nach Krediten Krediten und Zuschüssen verlaufen. Für Kredite hätten sich Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark stark gemacht, Transferzahlungen fordern Spanien, Italien, Frankreich und Portugal. Die Höhe und Dauer des Fonds seien ebenfalls umstritten.

Die vierte Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs seit Ausbruch der Coronaseuche in Europa brachte keine revolutionäre Lösung für den Umgang mit der schwersten Depression in Friedenszeiten seit einem Jahrhundert. Der virtuelle Europäische Rat begrüßte vielmehr das, was in den sieben Wochen der Krise bereits beschlossen wurde: 100 Milliarden Euro Kredithilfen für nationale Kurzarbeitssysteme (unter dem Slogan „Sure“), 200 Milliarden Euro neue Kreditlinien der Europäischen Investitionsbank, um Unternehmen zu stützen, weitere bis zu 240 Milliarden Euro vom Euro-Rettungsschirm ESM zur Stützung nationaler Gesundheitssysteme und zur Deckung anderer unmittelbar durch die Seuche verursachter medizinischer Ausgaben. Dazu die maximale Lockerung des Staatsbeihilferechts, die spontane Freimachung von 37 Milliarden Euro an Kohäsionsförderungen, die ansonsten verfallen wären, die Aussetzung der Defizitregeln und natürlich das 750 Milliarden Euro umfassende Programm der Europäischen Zentralbank (EZB), Staatsanleihen aufzukaufen und somit die Zinssätze niedrig zu halten.

Keine ewigen Anleihen

Doch ein Schlüsselstück in diesem politischen Programm fehlt: der Wiederaufbaufonds, auf den sich die Finanzminister der Eurogruppe dem Grunde nach geeinigt hatten. Wie groß er sein soll, aus was er gespeist wird und ob er bloß Kredite oder auch nicht rückzahlbare Zuschüsse leisten können soll: All das ist offen, und die EU-Chefs ließen diese Fragen bewusst offen. Solche substanziellen Fragen ließen sich nicht im Rahmen einer Telekonferenz lösen, sagte ein hochrangiger europäischer Diplomat vor Beginn der Sitzung. Das heikle Formulieren der gemeinsamen Schlussfolgerungen, mit unzähligen Änderungen, die noch dazu in mehreren Sprachen denselben Inhalt haben müssen, dauert selbst bei herkömmlichen Gipfeltreffen oft bis in die frühen Morgenstunden. „Das wird voraussetzen, dass sich die Chefs persönlich treffen können.“ Und das scheint frühestens im Juni möglich. Das ist folglich das Zieldatum für eine politische Einigung auf den Wiederaufbaufonds.

Eine Größenordnung für diesen Geldtopf lässt sich aus jenem Entwurfspapier der Europäischen Kommission ablesen, über welches „Die Presse“ in ihrer Donnerstagsausgabe berichtete. 300 Milliarden Euro, und zwar als Teil des Mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027. Ob das reichen wird, ist fraglich. Wenn die Rezession heuer im Schnitt rund acht Prozent der Wirtschaftsleistung beträgt, wird das einen Schaden von mindestens 1,5 Billionen Euro verursachen.

Doch muss ein gemeinsames europäisches Instrument zur Bewältigung dieser Rezession auch diese Größenordnung haben? Das fragen sich vor allem die „Sparsamen Vier“, die Regierungen der Niederlande, Österreichs, Dänemarks und Schwedens. Solidarität sei wichtig. „Aber zuerst müssen wir wissen, was die Mitgliedstaaten wirklich brauchen“, sagte ein hochrangiger Diplomat eines dieser Länder vor dem Videogipfel. „Die Kommission kann dann Kredite vergeben, aber keine Direktzahlungen.“ Der spanische Vorschlag, dass der Fonds sozusagen ewige Anleihen vergibt, die nie fällig werden, habe keine Chance. „Eine der ersten Lektionen, die ich im Wirtschaftsstudium gelernt habe: Ewige Anleihen sind kein Zeichen für die Stärke einer Volkswirtschaft.“

Nettozahler gegen -empfänger

Ein weiterer Punkt, der auch am Donnerstag Gegenstand der Debatte der Chefs war: Soll der Fonds Teil des Unionsbudgets sein oder außerhalb davon errichtet werden? Das hat tiefe politische Bedeutung. Vereinfacht gesagt sind all jene Nettoempfänger, die viele EU-Förderungen lukrieren, dafür, dass der Wiederaufbaufonds Teil des gemeinsamen Haushaltes wird. Denn davon erhoffen sie sich den Zugriff auf weitere Mittel auf Basis der herkömmlichen Kriterien, allen voran der Wohlstand pro Kopf. Das würde zu der paradoxen Situation führen, dass Ungarn und Polen, die sich brüsten, von der Coronapandemie (bisher) ziemlich verschont worden zu sein, zu den Hauptnutznießern dieses neuen Brüsseler Geldsegens würden – auf Kosten von Italien und Spanien, die von der Seuche am härtesten getroffen wurden. Kein Wunder also, dass Polens Regierung den Fonds in den Finanzrahmen einbauen will – aber, wie ein polnischer Diplomat betont, nicht auf Kosten der Kohäsion.

„Niemand versucht, die Krise zu missbrauchen, um sich Geld unter den Nagel zu reißen“, versuchte der eingangs erwähnte EU-Diplomat diesen Verteilungskampf kleinzureden. „Diese Gerüchte sind Hirngespinste.“

AUF EINEN BLICK Vier Mal haben die Staats- und Regierungschefs seit Ausbruch der Seuche bereits via Videokonferenz beraten. Am Donnerstag beauftragten sie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, einen Plan für das Unionsbudget der Jahre 2021-2027 sowie einen Wiederaufbaufonds zu erarbeiten. Dies soll sie nächsten Mittwoch präsentieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2020)