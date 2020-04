Pius XII. und der Holocaust: Wurde Notiz unterschlagen?

Forscher werfen dem Vatikan eine „wesentliche Auslassung“ vor.

Seit 2. März dieses Jahres sind die Vatikan-Archive zum Pontifikat von Pius XII. geöffnet – und Forscher erhoffen sich Aufschluss in einer zentralen Frage rund um dieses Pontifikat: der Tatsache, dass Pius XII. sich nicht laut und deutlich zum Holocaust äußerte.

Obwohl ein Team rund um den deutschen Kirchenhistoriker Hubert Wolf nur eine Woche lang die Akten sichten konnte, bevor die Arbeit durch die Coronakrise verunmöglicht wurde, haben er und Mitarbeiter am Mittwoch im Wochenmagazin „Die Zeit“ einen Artikel über erste Funde veröffentlicht. Sie betreffen Details rund um einen Brief des US-Abgesandten beim Vatikan, Myron Charles Taylor, an den Papst. Darin leiteten die USA im September 1942 dem Papst ein Memorandum des Genfer Büros der Jewish Agency for Palestine über „die Liquidierung des Warschauer Ghettos“ weiter. „Alle Juden“ würden „in Gruppen aus dem Ghetto weggeführt und erschossen . . . Ihre Körper werden dazu benutzt, Fett herzustellen, und ihre Knochen zur Produktion von Dünger.“ Die Massenhinrichtungen fänden in „speziellen Lagern“ statt.

Was ist nun neu an den Funden? Der Brief selbst ist es nicht. Er wird auch in den vom Vatikan veröffentlichten „Akten und Dokumenten des heiligen Stuhls“ zur Zeit des Zweiten Weltkriegs („Actes et documents“, 1965 bis 1981) erwähnt – allerdings nur in einer Fußnote (was die Forscher kritisieren). Diese verweist auf die US-Aktenedition „Foreign Relations of the United States“, in der das Schreiben gedruckt ist. Der Nachweis, dass der Papst den Brief gelesen hat, ist ebenfalls nicht neu; auch das bestätigt bereits eine interne Notiz des päpstlichen Staatssekretariats in den offiziellen „Akten“.

Juden und „Orientalen“ übertreiben?

Neu ist eine interne Aktennotiz des im Staatssekretariat tätigen Angelo Dell'Acqua vom 2. Oktober 1942, gerichtet u. a. an Papst Pius XII. Darin schreibt er, dass die Informationen „schwerwiegend“ seien, doch es sei „erforderlich, sich zu versichern, dass sieder Wahrheit entsprechen, weil es auch unter den Juden leicht zu Übertreibung kommt“. Auch den Angaben des Erzbischofs von Lemberg, der ebenfalls über die Massenmorde an den Vatikan berichtete, misstraut er: „Auch die Orientalen sind nun wirklich kein Beispiel von Aufrichtigkeit.“

Der Vatikan habe diese Notiz in den offiziellen „Akten“ bewusst unterschlagen, vermuten die Forscher. Denn eine auf demselben Blatt stehende Notiz sei sehr wohl dort veröffentlicht. Das sei eine „wesentliche Auslassung“, die die Verlässlichkeit der offiziellen „Actes et documents“ infrage stelle. (sim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2020)