China als großer Gewinner der Viruskrise

Peking versucht im Schatten der Coronakrise seine Macht in der Region immer stärker durchzusetzen – auch hier in Hongkong, wo Regierungschefin Carrie Lam unter Druck gerät.

Peking. Während sich die Aufmerksamkeit fast exklusiv auf die Coronakrise richtet, können Meldungen wie diese leicht untergehen: Am Sonntag hat China 80 Inseln in umstrittenen Regionen des Südchinesischen Meers chinesische Namen gegeben. In einem Gebiet also, wo Besitzansprüche mit Taiwan, Malaysia, Vietnam und anderen Staaten kollidieren. Immer wieder hat die Volksrepublik diese verärgert – etwa durch das Aufschütten künstlicher Sandinseln und den Bau von Militär- und Forschungsbasen.