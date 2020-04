Wenn Konsumenten streiken

Abwrackprämien, Mehrwertsteuerverzicht, Gutscheine, Helikoptergeld: So kann der Staat gegensteuern, wenn ein historisch tiefes Konsumklima den Wiederaufschwung gefährdet.

Langsam sperren die Läden wieder auf, aber das Geschäft selbst will nicht so recht anspringen: Während Burger mit Pommes offenbar zu den dringenden Lebensbedürfnissen zählen, weshalb sich am Tag der Wiedereröffnung lange Autoschlangen vor den Drive-in-Schaltern der Fleischlaberlbratereien bildeten, melden die offenen Geschäfte etwa aus der Bekleidungsbranche bisher eher verhaltene Kauflust.