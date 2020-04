Zeitpunkt für Rückkehr von britischem Premier Johnson noch offen

(c) APA/AFP/10 Downing Street/- (-)

Zeitung hatte berichtet, der Premier werde am Montag wieder in die Londoner Downing Street zurückkehren. Regierung zeigt sich vorsichtig.

Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach seiner schweren Covid-19-Erkrankung nach Angaben der Regierung weiter auf dem Weg der Besserung. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte am Freitag dem Sender Sky News, er habe am Donnerstag mit Johnson gesprochen, dieser sei in sehr guter Verfassung und erhole sich eindeutig.

Auf die Frage, ob Johnson wie von der Zeitung „Telegraph“ berichtet am Montag die Amtsgeschäfte wieder aufnehme, sagte Hancock, es sei noch keine Entscheidung getroffen. „Ich bin sicher, er wird zurückkommen, sobald seine Ärzte es empfehlen“, fügt er hinzu.

Die Zeitung hatte berichtet, Johnson habe bereits für Besprechungen mit einzelnen Kabinettministern vereinbart. Johnson war an Covid-19 erkrankt. Während seines Aufenthalts im Krankenhaus und seiner Erholung in Checkers, dem Landsitz der britischen Regierung, führte Außenminister Dominic Raab die Regierung.

Johnson war Anfang April auf die Intensivstation des St. Thomas' Hospital in London gebracht worden, nachdem sich sein Gesundheitszustand eineinhalb Wochen nach seiner Diagnose verschlechtert hatte. Tags zuvor war er wegen anhaltender Symptome in die Klinik gebracht worden.

(APA/Reuters)