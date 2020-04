Vierjähriges Mädchen stirbt nach Fenstersturz in Wien-Liesing

Das Kind stürzte aus dem sechsten Stock aus einem Fenster, das nur angelehnt war.

Ein vierjähriges Mädchen ist am Donnerstagabend in Wien-Liesing aus dem Fenster einer Wohnung gestürzt und ums Leben gekommen. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger dürfte sich das Kind gegen 20.30 Uhr gegen ein angelehntes Fenster gelehnt haben und dabei aus dem sechsten Stock gestürzt sein. Die Berufsrettung versuchte das Mädchen noch zu reanimieren, es kam aber jede Hilfe zu spät.

Erst am Vortag war ein zweijähriges Mädhcen aus einem Fenster in Wien-Penzing gestürzt und schwer verletzt worden. Vergangene Woche stürzte eine Siebenjährige in Wien-Währing aus einem Fenster, die gemeinsam mit ihren jüngeren Geschwistern von den Eltern allein in der Wohnung gelassen wurde.

(APA)