Früherer deutscher Arbeitsminister Norbert Blüm ist tot

Der ehemalige deutsche Arbeitsminister Norbert Blüm ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das sagte Sohn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Bonn.

Blüm saß fast 30 Jahre lang für die CDU im Bundestag: Von 1972 bis 1981 sowie von 1993 bis 2002. Das Amt des Arbeits- und Sozialministers hatte der Katholik von 1982 bis 1998 inne. Blüm bezog sein Handeln immer wieder auf die christliche Soziallehre. Während seiner Laufbahn als Minister betrieb er unter anderem die Einführung der Pflegeversicherung.

Einsatz gegen Pinochet-Regime

Am meisten in Verbindung mit Blüm wird der mittlerweile als geflügeltes Wort bekannte und häufig abgewandelte Spruch „Die Rente ist sicher“ in Erinnerung bleiben. Es handelte sich hierbei um eine Werbekampagne der Bundesregierung aus dem Jahre 1986, bei der Blüm mit Pinsel und Kleber vor Wahlplakaten auf einer Litfaßsäule posiert. Der eigentliche Werbespruch jedoch lautete: „Denn eins ist sicher: Die Rente“.

Blüm machte sich auch als Vorkämpfer für die Menschenrechte einen Namen. Im Sommer 1987 reiste er nach Chile, um die Colonia Dignidad zu besuchen und Vorwürfe erheblicher Menschenrechtsverletzungen zu verifizieren, wurde jedoch nicht eingelassen. Er setzte sich in Chile für verfolgte Regimegegner ein und kritisierte deutlich, auch bei einem persönlichen Treffen mit General Pinochet, ihn und seine Militärdiktatur. Er erhielt dennoch (oder deshalb) von Pinochet das Angebot, 16 Todeskandidaten durch Asylgewährung in Deutschland zu retten. Das Engagement Blüms für die Menschenrechte in Chile hat die Regierungskoalition an den Rand der Spaltung gebracht.

