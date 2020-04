Spinnenfäden als Vorbild für trockene Fasern

An der Johannes-Kepler-Uni verfolgt man auf der Suche nach geeigneten Fasern derzeit einen Ansatz mit Spinnen: Diese produzieren trockene Fasern, aus denen sie einen Faden und daraus schließlich ihr Netz weben.

An der Universität Linz will man von Spinnen lernen, Material für hochwertige Atemschutzmasken herzustellen. Denn für möglichst gute FFP-Masken brauche man möglichst viele Fasern in möglichst vielen dünnen Lagen übereinander, so Werner Baumgartner vom Institut für Medizin- und Biomechatronik. Je kleiner diese Fasern sind, umso günstiger wird das Verhältnis, um die problematischen Partikel abzufangen. Daher würden viele Firmen versuchen, Nanofasern zu produzieren. Diese haben jedoch einen Nachteil: Sie haften durch Adhäsion an allem „wie der Gekko an einer Oberfläche“.

Für Supermarkt ungeeignet

Auf der Suche nach geeigneten Fasern holen sich die Forschenden der Johannes-Kepler-Uni (JKU) Anleihen bei Spinnen: Diese produzieren trockene Fasern, aus denen sie einen Faden und daraus schließlich ihr Netz weben. Die Tiere schaffen es zudem, diese Fasern zu verarbeiten, ohne sich zu verheddern. Das ist auf bestimmte Strukturen an ihren Hinterbeinen zurückzuführen. „Das wollen wir in der Produktion von künstlichen Fasern auch zum Funktionieren bringen“, erklärt Baumgartner den Plan einer seiner Doktorandinnen.

Er war vor Kurzem zu Gast im regelmäßigen „Corona-Update“-Gespräch der JKU mit Rektor Meinhard Lukas, wo er einmal mehr betonte, dass FFP-Masken nicht im Supermarkt getragen werden sollten. Der Grund: „Die Materialien einer FFP-Maske schützen sehr gut vor dem Eindringen. Dadurch braucht es aber auch ein Rückschlagventil, weil man sonst damit kaum Luft einatmen könnte.“ Das bedeute umgekehrt, dass die Luft, die man ausatmet, ungefiltert hinausgeht. Andere Menschen werden also nicht geschützt. Beim Einkaufen sei der Mund-Nasen-Schutz deshalb sinnvoller. (APA/cog)



