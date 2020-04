Der Biochemie hinter der Schizophrenie auf der Spur

Ana Weidenauer studierte Humanmedizin an der Med-Uni Wien und begann dort anschließend ein PhD-Studium im Programm „Clinical Neuroscience“. Seit 2015 ist sie in Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapie an der Abteilung für Allgemeine Psychiatrie der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie arbeitet seit 2013 in der dort angesiedelten Psychose-Forschungsgruppe von Matthäus Willeit mit.