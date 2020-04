Wizz Air will ab Mai wieder fliegen

Der ungarische Billigflieger will von Wien aus Mailand, Tel Aviv oder Valencia ansteuern. Falls man nicht dürfe, werde man es aber bleiben lassen.

Der ungarische Billigflieger Wizz Air will seine Flüge ab Wien bereits in einer Woche wieder aufnehmen. Das sagte Wizz-Manager Stephen Jones am Freitag in einer Videokonferenz mit Journalisten in Wien. Angeflogen werden sollen ungeachtet der Coronavirus-Pandemie und der Reisebeschränkungen rund 20 Destinationen in ganz Europa, darunter Mailand, Tel Aviv oder Valencia.

Anfangs nur wenige Male pro Woche. "Wir glauben, wir können die Flüge durchführen", sagte Jones zu aufrechten Einreise- und Landeverboten in etlichen Ländern in Europa. Falls man nicht dürfe, werde man es bleiben lassen. Wegen der geringen Nachfrage erwartet Jones noch niedrigere Ticketpreise. Wizz Air warnt davor, den Mittelsitz gesetzlich sperren zu lassen. "Das wäre ein Verlust von einem Drittel des Umsatzes", so Jones.

Obwohl Österreich und viele Länder ihre Einreisebestimmungen massiv eingeschränkt haben, ist der Flugbetrieb am Flughafen Wien nicht vollständig zum erliegen gekommen. Vereinzelt finden Flüge statt. Die Austrian Airlines hat ihren Flugbetrieb bis 17. Mai, die Laudamation bis bzw. 30. April eingestellt.

(APA/red.)