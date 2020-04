Von Polizei untersagte Demo fand trotzdem statt

Eine für den Nachmittag geplante Demonstration von Regierungsgegnern wurde behördlich untersagt, weil die Polizei mehr als angemeldeten fünf Teilnehmer erwartete.

Die Wiener Polizei hat am Freitag eine für den Nachmittag geplante Demonstration behördlich untersagt. Diese war von der Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen (ICI) für fünf Personen angemeldet worden und hätte sich gegen das Corona-Maßnahmen-Paket der Bundesregierung gerichtet. Die Polizei begründete ihren Schritt mit der Einschätzung, dass mehr als die angemeldeten Teilnehmer kommen würden.

Die Kundgebung fand dann aber trotzdem statt. Mehrere Dutzend Personen versammelten sich am Albertinaplatz. Eine von der Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen (ICI) angekündigte Presseerklärung wurde vorerst nicht verlesen, vielmehr ergriffen einzelne Manifestanten das Wort.

Als die Polizei kurz nach 15.00 Uhr eine Durchsage machte, dass die Sicherheitsabstände einzuhalten seien, wurden die Beamten lautstark ausgebuht. Außerdem skandierten die Kundgebungsteilnehmer "Wir sind das Volk". Zuvor hatte die Polizei angekündgit, "verhältnismäßig einszuchreiten“, sollten sich am Nachmittag trotz Untersagung Personen am Albertinaplatz sammeln.

Öffenliches Wohl überwiege

Am Vormittag hatte die Polizei in einer Aussendung die Absage folgendermaßen argumentiert: Durch die "öffentlichkeitswirksame Medienkampagne und dementsprechende Berichte in Massenmedien" sei davon auszugehen, "dass es zu einem Zustrom eines Vielfachen der angegebenen Teilnehmerzahl kommen wird“. Konkret sorgte sich die Polizei, dass der Veranstalter nicht die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen durchzusetzen. Die Veranstalter der Demo hatten angekündigt, auf den Ein-Meter-Sicherheitsabstand mit Maßbändern und Meterstäben zu achten.

Weiters betonte die Exekutive, dass die Behörde die Versammlungsfreiheit und die Gefährdung des öffentlichen Wohls gegeneinander abwägen müsse. "Die bisher erlassenen Gesetze und Verordnungen zeigen, dass der Vermeidung von Menschenansammlungen, dem Einhalten von Abständen zwischen Personen und dem Mund- und Nasenschutz höchste Bedeutung für die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie einzuräumen ist", so die Landespolizeidirektion in ihrer Aussendung.

Mit steigender Personenanzahl an einem Ort steige aus das Infektionsrisiko deutlich, die Teilnahme auch nur einer infizierten Person könnte eine gefährliche Infektionskette eröffnen, legte die Polizei ihre Sicht dar.

Zehnte abgesagte Demo

Seit Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen am 16. März hat die Wiener Polizei rund zehn Versammlungen untersagt. Außerdem wurden eine Handvoll freiwillig von den Anzeigern zurückgezogen, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Im Vergleich zu Zeiten ohne Coronavirus-Pandemie ist das eine sehr geringe Anzahl an Kundgebungen und Demonstrationen. Laut dem Polizeisprecher gibt es in der Bundeshauptstadt jedes Jahr 15.000 bis 20.000 Versammlungsanzeigen.

Alle Untersagungsbescheide seien gründlich argumentiert worden, betonte Eidenberger. Rechtsgrundlage ist jeweils Paragraf 6 des Versammlungsgesetzes. Darin ist geregelt, dass Versammlungen, deren Abhaltung das öffentliche Wohl gefährdet, von den Behörden zu untersagen ist. "Das öffentliche Wohl ist bei allen Untersagungen der Dreh- und Angelpunkt gewesen", sagte der Polizeisprecher.

"Es ist ein Unikum in der zweiten Republik, dass alle Versammlungsanzeigen untersagt wurden", betonte Eidenberger und verwies auf den aktuellen, Corona-Epidemie-bedingten Ausnahmefall. Ansonsten seien "Untersagungen bisher immer im Promillebereich" angesiedelt gewesen.

Verfassungsjurist: Nicht zulässig

Der Verfassungsjurist Heinz Mayer hält die Untersagung einer in Wien angemeldeten Demonstration durch die Polizei für nicht zulässig. Vielmehr könnte die Behörde den Versammlungsverantwortlichen Maßnahmen vorschreiben, etwa, dass Ordner dafür sorgen müssen, dass die Abstände eingehalten werden. Aber die Versammlung bereits im Vorfeld zu untersagen, sei nicht gerechtfertigt

"Das muss man abwarten. Es kann schon sein, dass es dann zu einer Situation kommt, wo es gerechtfertigt ist, das aufzulösen", sagte Mayer Freitagmittag. "Wenn sich herausstellt, dass es gefährlich wird, kann die Demonstration aufgelöst werden", erläuterte der Experte.

Mayer betonte auch, dass Versammlungen untersagt werden können, "wenn das notwendig ist zum Schutz der Bevölkerung". Aber die Behörde dürfe die Kundgebung nicht im Voraus untersagen, wenn diese nur für fünf Personen angemeldet ist. So viele Personen träfen beispielsweise ja auch im Supermarkt aufeinander.

Vielmehr könne die Polizei Maßnahmen verlangen, etwa, dass die Sicherheitsabstände zwischen einzelnen Personen eingehalten werden müssen und dass das von Ordnern sichergestellt werden muss. "Sie können alles vorschreiben, wenn das aber nicht funktioniert, kann man die Demonstration auflösen", sagte Mayer.