In der Novelle "Regenbeins Farben“ von Kerstin Hensel begegnen einander ein Witwer und drei Frauen.

Es ist ein seltsames Quartett, das sich regelmäßig trifft. Und der Ort ist noch seltsamer: Sie begegnen einander auf dem Friedhof. Das Quartett besteht aus einem Witwer und drei Frauen, deren Ehemänner dort begraben sind. Der einzige Mann der Viererbande, Eduard, ist Galerist und hatte mit den drei Frauen geschäftlich zu tun: Ziva hat an der Kunstakademie unterrichtet und Eduard gefördert. Lore – die Verlorene, wie sie sich selbst kokett nennt – hat mit ihrem Mann viel Kunst gekauft und Karline (Frau Regenbein) ist Malerin. Die drei Frauen beginnen, mit dem Witwer zu flirten. Karline, die jüngste unter ihnen, ist zurückhaltend, dennoch gilt ihr Eduards Aufmerksamkeit.

Raffiniert spinnt Hensel die Lebensgeschichten ihrer Protagonisten zu einem dichten Netz, in dem sich die Leser bis zum Schluss verfangen. „Regenbeins Farben“ ist eine Novelle, in der auch der Falke nicht fehlt. Hier ist er aus Stahl, es ist eine Boing 757 der Air Berlin, ein Airbus oder eine andere Maschine, die den nahen Flughafen anfliegt und die Ruhe der Toten und noch mehr die der Lebenden stört. Vielleicht ist es aber kein künstlicher Vogel, sondern die Kunst, die hier als Falke durch die Geschichte schwebt – die Malerei, die titelgebenden Farben, das Nachdenken darüber –, die die Menschen dieser Erzählung miteinander verbindet. In Giovanni Boccaccios „Decamerone“ haben sich sieben Frauen und drei Männer in ein Landhaus außerhalb von Florenz geflüchtet, weil in der Stadt die Pest wütet. Sie vertreiben sich die Zeit, indem sie einander Geschichten erzählen. Auch jetzt, während der Ausgangsbeschränkungen, ist Zeit zum Lesen. Kerstin Hensels Novelle „Regenbeins Farben“ wäre eine gute Wahl.



Kerstin Hensel, "Regenbeins Farben", Luchterhand, 253 Seiten, 18,50 Euro