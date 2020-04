In russischen Krankenhäusern fehlt es in der Coronakrise an Personal und Material. Einfache Bürger packen mit an, damit es zu keinem Kollaps kommt. "Die Presse“ hat zwei von ihnen getroffen.

Normalerweise zeigt Ljubow Schukowskaja in ihrem Fitnessstudio, wie man die Bauchmuskeln kräftigt. Jetzt wischt sie Böden, füttert Patienten und desinfiziert Betten, wenn Kranke gestorben sind. Sechs Stunden lang steckt sie in einem weißen Schutzanzug. Darunter trägt sie eine Windelhose. Während ihrer Schicht als Hilfspflegerin auf der Intensivstation eines Moskauer Krankenhauses kann sie nicht auf die Toilette gehen.