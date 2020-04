Drei FPÖ-Bezirksräte in Wien Brigittenau wechseln zu DAÖ

Auch die Brigittenauer FPÖ-Klubchefin verabschiedete sich von den Blauen und wechselte zur „Allianz für Österreich“, deren Wiener Spitzenkandidat Ex-FPÖ-Chef Strache ist.

In Wien Brigittenau sind drei FPÖ-Bezirksräte zur „Allianz für Österreich“ (DAÖ) gewechselt, darunter auch die blaue Klubchefin. Diese wird nun auch dem neuen DAÖ-Klub im 20. Bezirk vorstehen. Das teilte DAÖ-Parteichef Karl Baron am Freitag via Aussendung mit.

Abhängig gemacht hätten die drei Politiker ihre Entscheidung von der zuletzt angekündigten DAÖ-Kandidatur von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bei der Wien-Wahl, hieß es. Man wolle mit ihm die "Umsetzung einer echten freiheitlichen Politik" auch in Zukunft sicherstellen.

FPÖ: „Flucht“ wird „auch nichts nützen“

Die FPÖ kommentierte den Abgang knapp. Man nehme diesen zur Kenntnis, hielt Bezirksparteichef Gerhard Haslinger in einer Aussendung fest. Er sei aber nicht verwunderlich, "da diese Personen für eine künftige Position in der Bezirksvertretung sowieso keine Berücksichtigung mehr gefunden hätten", stellte er klar. Die Flucht zur "Zwei Prozent Strache Partei" (sic) werde ihnen "auch nichts nützen".

DAÖ war von drei inzwischen ehemaligen Wiener FPÖ-Landtagsabgeordneten Ende 2019 gegründet worden. Inzwischen sind in einigen Bezirken Freiheitliche zur Allianz gewechselt. Außerhalb Wiens ist die neue Strache-Partei inzwischen im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf vertreten.

