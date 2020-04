Besser wird die Welt ein andermal

(c) Katharina Roßboth

In Urban-Gardening-Projekten lässt sich sinnhaftes Handeln lokal erleben.

Die Hoffnung von Umweltbewegungen, auf globaler Ebene etwas zu verändern, wurde ein ums andere Mal enttäuscht. Initiativen finden heute eher lokal und experimentell statt.

Die gebrauchte Hose stammt aus der Kleiderbörse, das Bio-Gemüse wurde in einer Kooperative mit Gleichgesinnten direkt vom Bauernhof bezogen und im „urban gardening“-Projekt um die Ecke sorgen die ersten Karotten des Jahres für frisches Grün zwischen den Mauern der Großstadt. Wer sich für die Umwelt und eine nachhaltige Gesellschaft einsetzen möchte, hat in Wien und vielen anderen Städten inzwischen eine große Auswahl an lokalen Initiativen, die Alternativen zu den Ressourcen fressenden Alltagsangeboten des globalisierten Kapitalismus bieten.